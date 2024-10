Gewilde Van Amersfoort ambieert een buitenlands avontuur

speelt woensdagavond zijn laatste wedstrijd voor sc Heerenveen. Op zestienjarige leeftijd streek hij neer in Friesland en zeven jaar later staat de aanvallende middenvelder voor een nieuw avontuur. Hoewel meerdere Eredivisionisten Van Amersfoort willen inlijven, ambieert hij een stap naar het buitenland.

Er zijn 'zat Eredivisie-clubs' die zich hebben gemeld bij Van Amersfoort. "Dat geeft toch aan dat ik iets goeds heb gedaan", zegt hij in de Leeuwarder Courant. De middenvelder, die ook voorin uit de voeten kan, wacht echter op een buitenlandes club. "Ik had al ergens kunnen tekenen, maar ik wil wachten. Makkelijk is dat niet, want ik houd van zekerheid. Mijn zaakwaarnemer zegt dat hij vaak met spelers heeft gewerkt die later spijt kregen dat ze te snel voor een club hadden gekozen."

In Heerenveen is Van Amersfoort nooit helemaal onbetwist geweest, al was hij in het seizoen 2016/2017 nagenoeg altijd zeker van een basisplaats. "De afgelopen twee jaar moest ik soms ook periodes op de bank zitten, terwijl ik het daarvoor wel goed had gedaan. Dat was frustrerend, maar ik ben altijd teruggekomen. Daar ben ik trots op", vertelt de in Heemskerk geboren voetballer.

Zolang Van Amersfoort geen nieuwe club vindt, staat in Heerenveen de deur voor hem open. "Ik kan hoe dan ook meetrainen als de voorbereiding begint en ik nog geen nieuwe club heb. Johnny Jansen en technisch manager Gerry Hamstra vertelden me dat. Dat waardeer ik, het is heel respectvol."