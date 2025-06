Werkwijze KNVB stoort Gerbrands: "Geen manier van handelen"

Toon Gerbrands is niet te spreken over de manier waarop de KNVB heeft gehandeld wat betreft het verschuiven van Eredivisie-wedstrijden door het Europese succes van Ajax. De directeur van PSV vindt dat de bond het anders aan had moeten pakken.

Dat zegt de beleidsbepaler tegen PSV TV. Gerbrands snapt dat er met duels moest worden geschoven. "Dat zouden ze hopelijk ook voor ons hebben gedaan, als wij in die situatie hadden gezeten. Dat begrijp ik, daar zijn we ook voor, maar niet op de manier waarop het gegaan is." De manier waarop het is gegaan, leidt tot de onvrede bij PSV. "Als je duidelijke afspraken maakt over hoe je het gaat oppakken en je wordt op een avond verrast met een telefoontje: niks mee te maken, zo gaan we het doen... Dat vind ik geen manier van handelen."

Gerbrands stelt overigens niet dat het feit dat PSV naast de titel gaat grijpen, komt door de keuzes van de bond. "Nee, want dan kom ik met excuses en dat hebben we in deze cultuur niet. Soms zijn dingen zoals ze zijn en dat is geen enkele reden dat wij de prijs niet hebben, want een andere ploeg is gewoon beter."