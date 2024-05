Premier League-coach schittert in videoclip van een Britse band: 'Het is een goed deuntje'

Sean Dyche, coach van Everton FC, is als figurant gespot in een videoclip van de Britse band Blossoms. De coach heeft zich met Everton weten te handhaven in de Premier League, zelfs ondanks de geïncasseerde acht (!) punten in mindering. Everton heeft in een bericht op X laten weten dat de voetbalcoach niet alleen actief is in de voetballerij, maar dat er ook een ware muziekster in hem schuilt.

“Ze zeiden gewoon: 'Kijk, heb je er zin in?' Ja, om in een videoclip te spelen, hoe zou je dat niet leuk vinden als je een muziekfan bent? Het is ook een goed deuntje, dat helpt. Voor iemand die een grote muziekfan en fan van optredens is, was het erg leuk om gevraagd te worden”, vertelt Dyche tegenover The Athletic.

De manager van Everton hoeft geen glitter and glamour, maar heeft het liefst gewoon een Engelse rockband. “De meeste mensen denken waarschijnlijk dat ik een beetje anders ben. We krijgen zakenmensen over de vloer (bij Everton), dus als ze binnenkomen en zien wat we doen, zijn ze behoorlijk verkeerd geïnformeerd over wat ze dachten te gaan zien en erbij betrokken te raken...”, besluit de coach van Everton.

Sean Dyche. Football manager. Music video star. 🎸



The backstory of the gaffer's link-up with @BlossomsBand. 🤝 pic.twitter.com/ChrPD61CLs — Everton (@Everton) May 1, 2024

