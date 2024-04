In dip verkerende 37-voudig Engels international verrast: ‘Elke dag om 11 uur notificatie van WK 2026’

wil dolgraag meedoen aan het WK van 2026. De aanvallende middenvelder, die in zijn hoogtijdagen bij de Spurs veel doelpunten voor zijn rekening nam, probeert zich terug te vechten na een aantal mindere jaren.

Een kleine tien jaar geleden werd Alli als een van de grootste talenten op de Europese velden gezien. Hij maakte bij Tottenham Hotspur furore door zijn connectie en tandem met Harry Kane. In zijn topseizoen, 2016/2017, maakt hij in 37 Premier League-wedstrijden achttien doelpunten en gaf hij acht assists. Vanaf het seizoen 2020/2021 ging het echter bergafwaarts met de carrière van Alli die na een seizeon bij Besiktas weer terug is in Engeland, bij Everton.

Artikel gaat verder onder video

Na een bovenbeenblessure heeft de aanvallende middenvelder de training inmiddels hervat. Hij zou dit seizoen nog in actie moeten kunnen komen. In gesprek met Sky Sports doet Alli een opvallende openbaring. “Ik heb een reminder ingesteld op mijn telefoon. Elke dag om 11:00 lees ik: WK 2026.” Alli kwam al 37 keer uit voor The Three Lions, waarvan de laatste keer in 2019 was.

De Engelse middenvelder mikt op een terugkeer bij de nationale ploeg en heeft van het WK in de V.S., Mexico en Canada een hoofddoel gemaakt. Dat de publieke opinie zal verwachten dat dit niet realistisch is, maakt hem niet uit. “Mensen zullen denken van: hij heeft een jaar niet gespeeld. Maar dit is mijn doel. Ik weet wat mijn niveau kan zijn en zie weer licht aan het eind van de tunnel."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hilariteit bij Rondo om favoriet restaurant Van der Vaart: ‘Waarom lach je nou?’

Aan het einde van de uitzending van Rondo vraagt presentator Wytse van der Goot de tafelgasten naar het lekkerste restaurant waar zij ooit hebben gegeten.