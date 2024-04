Go Ahead denkt aan oude bekende voor trainersfunctie

Andries Ulderink maakt mogelijk zijn terugkeer op De Adelaarshorst. De 49-jarige trainer is volgens Voetbal International bij Go Ahead Eagles in beeld voor de vacante trainerspositie. Aan [a,https://www.rtvoost.nl/nieuws/313872/Go-Ahead-Eagles-polst-Andries-Ulderink-voor-terugkeer-als-trainer,_blank,RTV Oost] bevestigt Ulderink dat hij in gesprek is met de club uit Deventer.

Bij Go Ahead kan Ulderink de opvolger worden van John Stegeman, die er onlangs voor koos de pikante overstapn naar aartsrivaal PEC Zwolle te maken. Op dit moment is Ulderink actief in Zuid-Afrika, waar hij trainer is van Ajax Cape Town. Daarvoor was hij werkzaam bij Reading, Jong Ajax, AGOVV en De Graafschap. Tussen 2008 en 2011 was Ulderink hoofdtrainer bij Go Ahead.

Go Ahead Eagles komt komend seizoen uit in de Eerste Divisie. De club uit Deventer eindigde in het reguliere seizoen op de vijfde plaats en verdiende daarmee een ticket voor de play-offs. In de halve finale van de nacompetitie werd Go Ahead uitgeschakeld door RKC Waalwijk, dat uiteindelijk naar de Eredivisie promoveerde.