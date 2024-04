Transferweekje: Robben, Heerenveen en wat wil Ajax met Varela?

Nu de zomerse transferwindow in beeld komt, gaat de geruchtenmolen steeds harder draaien. Ook de afgelopen week werd er weer veel in de wandelgangen gefluisterd. Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Ajax overweegt Varela te kopen

Op de achtergrond van het transfergeweld overweegt Ajax Bruno Varela definitief over te nemen van Benfica. Volgens A Bola liet de gehuurde Portugese doelman het afgelopen half jaar een goede indruk achter. Ook al kwam de 23-jarige sluitpost geen minuut in actie. De sportkrant uit Portugal omschrijft Varela als een animator binnen de groep. Varela werd in de winter gehaald na de fouten van Kostas Lamprou, die transfervrij vertrekt uit Amsterdam. Ajax sprak daarbij een optie tot koop af. Omdat de landskampioen ook Kjell Scherpen al aantrok, rijst de vraag wat er gebeurt met de dit seizoen aan NAC Breda verhuurde Benjamin van Leer (contract tot medio 2021) en/of Dominik Kotarski (contract tot medio 2023)?

{image[331483][right-half][]}Toekomst van Arjen Robben

Het gesprek over de toekomst van Robben is een beetje als over het weer; iedereen heeft het erover, niemand weet iets zeker en het is zeer veranderlijk. De buitenspeler gaf zelf aan dat alle opties open lagen en als we de diverse media moeten geloven zijn er ook talloze opties. Ajax zou volgens BILD interesse hebben, terwijl Robben ook al met Benfica sprak. Ook de naam van Leicester City (Sky), FC Groningen (DvhN) en PSV (Marca) vallen. Zelf liet hij aan VI vier opties weten: "Ik zou een avontuur buiten Europa kunnen aangaan, dan heb ik het bijvoorbeeld over Amerika of Japan. Ten tweede heb je binnen Europa de absolute top. De derde categorie is een terugkeer naar Nederland. En de vierde optie is stoppen. Dat zijn veel keuze-mogelijkheden." Wat gaat hij kiezen?

Stilte voor de storm bij SC Heerenveen

Na een zeer teleurstellend seizoen heeft Gerry Hamstra een drukke transferzomer voor de boeg in Friesland, maar vooralsnog is het akelig stil rondom het Abe Lenstra Stadion. De geruchten dat Johny Jansen de nieuwe trainer wordt zijn zo sterk dat het elk moment officieel gemaakt kan worden, maar op het gebied van spelers is het stil. Kik Pierie, Morgen Thorsby, Pelle van Amersfoort, Doke Schmidt en Yuki Kobayashi vertrekken transfervrij, terwijl onduidelijk is wat er met Dennis Johnsen gebeurt, Sam Lammers terugkeert naar PSV en Stijn Schaars stopt. Tel daarbij op dat ook Michel Vlap vermoedelijk Heerenveen verlaat - ondanks een impasse met Anderlecht - en je hebt een complete leegloop. Vooralsnog greep Hamstra naast Gabriel Gudmundsson (vertrok naar Groningen), maar zijn er weinig aanwinsten te begroeten. Dat moet bijna wel stilte voor de storm zijn, toch?

{image[327981][right-half][]}Topvacatures in Italië

De Italiaanse trainerstombola draait op volle toeren. Internazionale ontdeed zich van Luciano Spalletti, Gennaro Gattuso hield de eer bij AC Milan aan zichzelf, Juventus brak met Massimiliano Allegri en Claudio Ranieri vond een half jaar AS Roma voldoende. Van al die topvacatures is alleen die bij Inter ingevuld. Antonio Conte werd vrijdag gepresenteerd bij de Nerazzurri. Maurizio Sarri lijkt spoedig te tekenen bij Juventus. Volgens Italiaanse media stemt Chelsea in met zijn vertrekt en vliegt hij nog dit weekend naar Turijn. Rondom Milan en Roma vallen veel namen. Eusebio Di Francesco wordt al maanden genoemd bij de Rossoneri, maar komen ook Leonardo Jardim, Simone Inzaghi en Marco Giampolo voorbij. Sinisa Mihajlovic en Paulo Fonseca lijken de voornaamste kandidaten voor Roma.

VVV-Venlo is vol op Duitse toer

Officieel is VVV-Venlo nog een Nederlandse club, maar wie afgelopen weken het nieuws heeft gevolgd zou bijna anders denken. De Duitsers Thorsten Kirschbaum, spits Elia Soriano en verdediger Steffen Schäfer werden de laatste weken vastgelegd, terwijl Christian Kum zijn contract bij VVV-Venlo verlengde. Vanaf morgen (zondag) komt de Duitse nationale ploeg ook nog eens op trainingskamp in en rondom De Koel, wat het Duitse plaatje compleet maakt. Nog even en de voertaal wordt Duits in de selectie van de Limburgers...

{image[334668][right-half][]}Talentenjacht FC Utrecht

Met John van den Brom als nieuwe trainer zet FC Utrecht vol in op jonge talenten. Eerder dit seizoen legde de club al diverse talenten uit de eigen jeugdopleiding vast en ook de eerste aanwinsten zijn jonge spelers. Justin Lonwijk (19) kwam transfervrij over van PSV, terwijl Issah Abass (21) gehuurd werd van FSV Mainz. Daarnaast zijn Adam Maher en Vaclav Cerny serieus in beeld, zo liet trainer John van den Brom doorschemeren tegenover RTV Utrecht. De oudere Jermain Lens en Mats Seuntjens dan weer niet en dat past weer in het nieuwe beleid van de club. Net als bij AZ gaat Van den Brom dus vol op talentenjacht.

