PEC Zwolle speelde door blunder zonder clublogo op het uitshirt

23 september 2019, 09:12

PEC Zwolle kwam afgelopen zaterdag slecht voor de dag tegen FC Groningen: niet alleen ging het onderuit in het hoge noorden zonder te scoren (2-0), ook ging de club pijnlijk de mist in met de shirts. Op het uitshirt waarin gespeeld werd, ontbrak namelijk het logo van PEC. Een misser van leverancier Craft.

Dat schrijft De Stentor. Daar kwam PEC Zwolle echter te laat achter om nog een vervangend shirt te kunnen regelen. De scheidsrechter van dienst liet eerder deze week nog weten dat het reguliere uitshirt niet handig was tegenover de thuisshirts van FC Groningen, waardoor de Eredivisie-club een beroep moest doen op het tweede uitshirt.

Die shirts waren door Craft opgestuurd uit Finland: echter was er met het logo een nogal pijnlijk detail vergeten. Bij het uitpakken van de shirts werd de fout echter ook niet (tijdig) ontdekt, waardoor de spelers van PEC Zwolle in shirts zonder logo speelden.

Groningen - PEC

FC Groningen
2 - 0
PEC Zwolle
Gespeeld op 21 sep. 2019
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2019/2020

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
9
Heerenveen
16
0
20
10
Sparta
16
-14
20
11
PEC
16
-16
19
12
Go Ahead
16
-3
18
13
Fortuna
16
-5
18

Complete Stand

