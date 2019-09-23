PEC Zwolle speelde door blunder zonder clublogo op het uitshirt

PEC Zwolle kwam afgelopen zaterdag slecht voor de dag tegen FC Groningen: niet alleen ging het onderuit in het hoge noorden zonder te scoren (2-0), ook ging de club pijnlijk de mist in met de shirts. Op het uitshirt waarin gespeeld werd, ontbrak namelijk het logo van PEC. Een misser van leverancier Craft.

Dat schrijft De Stentor. Daar kwam PEC Zwolle echter te laat achter om nog een vervangend shirt te kunnen regelen. De scheidsrechter van dienst liet eerder deze week nog weten dat het reguliere uitshirt niet handig was tegenover de thuisshirts van FC Groningen, waardoor de Eredivisie-club een beroep moest doen op het tweede uitshirt.

Die shirts waren door Craft opgestuurd uit Finland: echter was er met het logo een nogal pijnlijk detail vergeten. Bij het uitpakken van de shirts werd de fout echter ook niet (tijdig) ontdekt, waardoor de spelers van PEC Zwolle in shirts zonder logo speelden.