Bosz wint in München: "We hadden heel veel geluk"

Tegen de verhouding in won Bayer Leverkusen zaterdagavond met 1-2 bij Bayern München. De ploeg van Peter Bosz had het geluk aan de zijde en zegevierde ondanks een karrenvracht aan kansen voor de thuisploeg. Het zat niet tegen, weet de Nederlandse coach.

"Natuurlijk ben ik helemaal tevreden met het resultaat vandaag, maar we hadden heel, heel veel geluk", sprak de oefenmeester. Hij zag dat de thuisploeg meerdere keren het houtwerk raakte. "We hebben de afgelopen weken veel kansen gehad, maar steeds te weinig goals gemaakt. Gelukkig was het vandaag anders", lacht Bosz.

"Ik had liever gehad dat ons geluk de afgelopen weken beter was verdeeld en dat we nu meer punten zouden hebben, maar over vandaag ben ik helemaal tevreden." Door de overwinning bij de regerend kampioen voegt Leverkusen zich in de grote middenmoot van de Bundesliga. De ploeg staat zevende en heeft slechts twee punten minder dan nummer vier Bayern.