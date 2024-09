Roep om vertrek Emery klinkt luider na nieuwe domper Arsenal

Arsenal heeft zaterdag op bezoek bij Leicester City voor de vierde keer op rij punten gemorst in de Premier League. De ploeg van Unai Emery kreeg met 2-0 klop van The Foxes. Door de nieuwe domper zal de druk op de Spaanse trainer verder toenemen.

Arsenal boekte een maand geleden tegen AFC Bournemouth (1-0) de laatste overwinning in de Engelse competitie. Daarna werd er verloren van Sheffield United (1-0) en gelijkgespeeld tegen Crystal Palace (2-2) en Wolverhampton Wanderers (1-1). Zaterdag ging het bij Leicester City, een serieuze kandidaat voor één van de vier Champions League-plaatsen, weer mis.

Het duurde tot halverwege de tweede helft tot de score werd geopend in het King Power Stadium. Na een mooie aanval over meerdere schijven werd Jamie Vardy bereikt. De Engelse spits wist wel raad met de kans en schoof de 1-0 binnen. Een paar minuten later besliste James Maddison de wedstrijd door de marge te verdubbelen.

Leicester City stijgt door de zege naar een knappe tweede plaats in de Premier League. De kampioen van 2016 heeft evenveel punten als Chelsea. Manchester City heeft een punt minder, maar komt later in het weekend nog in actie tegen koploper Liverpool. Arsenal is met acht punten achterstand op City de nummer zes van de ranglijst.

