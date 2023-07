AZ-aanwinst Evjen beste speler van Noorwegen, Spitse wint ook

AZ-aanwinst Hakom Evjen neemt in eigen land afscheid met twee mooie prijzen: de middenvelder werd gekozen tot 'Talent van het Jaar' én tot 'Speler van het Jaar'. De negentienjarige voetballer komt in januari naar Alkmaar en doet dat dus met twee mooie prijzen.

Niet voor niets zaten er veel clubs achter de middenvelder aan, waaronder Manchester City. Toch koos hij voor AZ, omdat hij denkt daar het beste door te kunnen breken. Tot dusver speelde hij 48 competitieduels in de hoofdmacht van Bodø/Glimt, waarin hij veertienmaal scoorde en zeven assists gaf.

Spitse ook in de prijzen

Ook Sherida Spitse viel in de Noorse prijzen. De 29-jarige aanvoerster van het Nederlands elftal werd in dienst van Vålerengen gekozen tot de beste speelster van de Noorse competitie en was logischerwijs erg blij met die eervolle prijs.