Doelman Vandevoordt jongste keeper ooit in Champions League

is vanaf vanavond de jongste keeper ooit in de Champions League. De zeventienjarige Belg staat onder de lat bij Racing Genk, dat op bezoek gaat bij Napoli. Voor de Belgische club staat er niets meer op het spel. Het duel begint om 18.55 uur.

Vandevoordt profiteert van de blessure van eerste doelman Danny Vukovic. Daarom speelde de jonge keeper afgelopen weekend ook al in de competitie tegen Cercle Brugge. Zijn basisplaats tegen Napoli maakt hem nog niet meteen de jongste speler ooit in het miljardenbal. Acht spelers waren in het verleden nog jonger dan de talentvolle sluitpost van Genk.

Celestine Babayaro is nog altijd de jongste. De Nigeriaan was in 1994 net zestien jaar toen hij in actie kwam voor Anderlecht tegen Steaua Boekarest. In de top-tien staat ook Alen Halilovic. De sc Heerenveen-middenvelder debuteerde zeven jaar geleden als speler van Dinamo Zagreb in de Champions League. Toen was hij zestien jaar en vier maanden.