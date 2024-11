Frenkie de Jong keert op Ibiza terug in basis Barcelona

gaat woensdagavond voor het eerst speelminuten maken onder de nieuwe trainer Quique Setién. De Nederlander, die afgelopen weekend geschorst was, is door de Spaanse trainer opgenomen in de basiself voor het duel met UD Ibiza van woensdag.

Barcelona speelt om 19.00 uur tegen Ibiza in het Spaanse bekertoernooi. Het is een duel bij de laatste 32 van de Copa del Rey en een wedstrijd die Barcelona eigenlijk verplicht is om te winnen. Ibiza staat in de subtop van het derde niveau van Spanje en heeft een stadion waarin 2.000 supporters kunnen plaatsnemen. Bovendien speelt het de wedstrijden op kunstgras.

Wat opvalt is dat Barcelona met veel grote namen aan de wedstrijd begint. Lionel Messi is er niet bij, maar naast De Jong staan ook onder meer Ivan Rakitic, Antoine Griezmann en Clement Lenglet in de basis.