Bizot denkt niet dat reserveplek Cillessen in de weg hoeft te zitten

denkt dat gewoon de eerste keeper kan blijven van het Nederlands elftal. Hoewel de goalie van Valencia momenteel op de bank zit in de sinaasappelstad, hoeft dat volgens een van zijn concurrenten geen rol van betekenis te spelen. "Ik ken Jasper heel goed en hij is een fantastische keeper. Cillessen staat er ook als hij drie jaar niet speelt. Dat weten we van hem."

Dat vertelt hij tegenover Voetbal International over de keeperspositie bij Oranje richting het EK 2020. Daar wil Bizot uiteraard ook heen, in eerste instantie om erbij te zijn. "Maar er zijn heel veel andere goede keepers", realiseert Bizot zich terdege. "Het is maar net hoe de bal rolt. Je moet er alles aan doen en keihard werken. Maar het zou überhaupt al fantastisch zijn als je onderdeel bent van de selectie."

Bizot durft nog zeker niet te dromen van een basisplaats op het EK, maar heeft goede hoop er wel bij te zijn. "Dat is een jongensdroom, om daar te staan. Het is een van de mooiste dingen die je kan meemaken in het voetbal", vindt hij. De goalie wordt er vaak naar gevraagd, dat het leeft merkt hij zeker. "Iedereen heeft erover. Ik kan niets anders doen dan wat ik laat zien op het veld. Iedereen wil naar het EK."