Getafe-spits Deyverson: "Het deed me veel pijn"

werd donderdagavond tijdens Getafe - Ajax de verpersoonlijking van het irritante gedrag van de Spaanse ploeg. De aanvalsleider maakte de 1-0, ging juichen bij het uitvak en kreeg toen een aansteker tegen zich aan gegooid waar hij aangeslagen op reageerde. Hij had er echt last van, zei hij na afloop.

"Ik heb niemand geprovoceerd", reageert de maker van de 1-0 in Spaanse media. "Ik heb een doelpunt gemaakt en vierde het met de tatoeage van mijn vrouw, dat is het. Maar het doel waarin ik scoorde was nu eenmaal dicht bij het uitvak." Toen hij werd geraakt, ging hij alsof hij door een kogel geraakt was tegen het gras. "Ze gooiden iets tegen me aan, heel hard. Het deed me veel pijn. De UEFA zal kijken. Ik hoef me hier niet slecht over te voelen, dat moet de fan die iets gooide doen. Het was slecht van de fan Voetbal is iets moois, maar dit hoort er niet bij."

Deyverson wond de wedstrijd met Getafe met 2-0 en dat betekent een prima uitgangspositie voor volgende week. "Het belangrijkste is dat we deze wedstrijd gewonnen hebben. Ik ben heel gelukkig. De tweede ontmoeting zal nog heel moeilijk worden. We moeten blijven werken. Of Ajax favoriet blijft? Dat weet ik niet."