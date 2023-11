UEFA-preses Ceferin sluit schrappen van de competities niet uit

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin houdt rekening met een scenario waarbij het lopende seizoen 2019/2020 als verloren wordt beschouwd. In heel Europa liggen de competities vanwege het coronavirus stil. De Europese voetbalbond heeft meerdere plannen klaarliggen, maar Ceferin geeft aan dat de gezondheid voorop staat.

Dat laat hij weten in een interview in het Italiaanse La Repubblica. Als het virus verslagen is, wil de UEFA de Champions League en Europa League weer hervatten. "We hebben een plan A, B en C klaarliggen, maar we weten momenteel niet wanneer deze pandemie voorbij is. We staan dagelijks in contact met competities en clubs, maar we kunnen alleen afwachten, net als elke andere sector."

De kans is groot dat er pas in juni of zelfs juli gevoetbald gaat worden. Daarom besloot de UEFA eerder al om het EK met een jaar uit te stellen en zo landen de tijd te geven om hun competities af te ronden. "Maar als dat niet lukt, dan moeten we dit seizoen vermoedelijk als verloren beschouwen. We kunnen het seizoen ook na de zomer uitspelen voordat we het nieuwe beginnen. Maar dan moeten we daar wel overeenstemming over vinden met alle competities."

Kritiek op Atalanta – Valencia

In de voorbije periode kregen Ceferin en consorten er flink van langs. Reden daarvan was de CL-wedstrijd tussen Atalanta en Valencia, gespeeld op 19 februari. In Lombardije, nu het Europese epicentrum van het virus, werd het duel toen nog met publiek gespeeld. Inmiddels zijn er in Lombardije honderden mensen overleden en hebben 25 medewerkers van Valencia ook het virus.

Toch vindt Ceferin de kritiek 'idioot'. "Dat was op 19 februari, toen kon niemand aan zien komen dat de streek Lombardije het centrum van de corona-uitbraak in Europa zou worden. Wie zijn wij dan om die wedstrijd af te gelasten? De autoriteiten hebben het voor het zeggen."