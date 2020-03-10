Van der Sar: 'Wat ons betreft is de negatieve periode ten einde'

Edwin van der Sar verbaasde zich over hoe het vertrouwen van Ajax een knauw kreeg. De Amsterdammers werden uitgeschakeld in de Europa League en de KNVB Beker, maar wonnen zaterdagavond in Heerenveen (1-3). 'Wat ons betreft is die negatieve periode nu ten einde', aldus de algemeen directeur van Ajax.

'Als beleidsbepaler bij een club denk je vooral veel aan de lange termijn. Ondanks het feit dat ik al zo lang in het voetbal zit, en dus weet dat het zo werkt, verbaasde het me wel weer hoe een paar nederlagen het vertrouwen een tikje kunnen geven', schrijft Van der Sar in zijn column voor De Telegraaf. 'Daardoor heb ik de afgelopen weken ook meer dan normaal aandacht besteed aan de korte termijn. Het hoort bij het voetbal. In Rotterdam is er een slechte periode geweest, daarna kenden ze die in Eindhoven en nu maken wij het mee.'

Vorige week trof Van der Sar de directeur van Liverpool, Peter Moore. 'Samen hadden we het er over hoe raar het is dat zelfs bij een team in zo'n succesperiode een paar nederlagen het vertrouwen doen afnemen. Liverpool kreeg een eerste tikje, daarna nog eentje en dan gebeurt er toch iets. Voor Liverpool blijft het winnen van de Premier League het summum, maar ze willen ook graag de Champions League verdedigen. Dan wordt het zeker na een paar nederlagen opeens een lastige wedstrijd tegen Atlético Madrid morgenavond.'