Fans zien duels achter gesloten deuren niet zitten

Fans van de Nederlandse profclubs zien het niet zitten om de Eredivisie en de Eerste Divisie achter gesloten deuren te laten voltooien. Dat lijkt wel te gaan gebeuren, nu de KNVB heeft aangekondigd dat het de voetbaljaargang wil laten afmaken. Uit een enquête van Supporterscollectief Nederland is gebleken dat een ruime meerderheid van de fans tegen duels achter gesloten deuren is.

12.500 fans deden mee aan het onderzoek en twee derde daarvan is tegen een hervatting zonder publiek. Voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief ziet welk sentiment er leeft onder de supporters. "Voor de meeste fans hoeft het dan niet meer, in lege stadions. De lol is er wel af zo", vertelt hij aan het Algemeen Dagblad. "Je hebt de wedstrijden gezien zonder publiek in bijvoorbeeld Italië en Duitsland, dat oogt heel surrealistisch. Op tv is het niet aantrekkelijk. Een deel van de fans geeft bovendien duidelijk aan dat de bestrijding van corona nu op één staat en dat voetbal even niet belangrijk is.''

Het standpunt van de fans is volgens Keuning wel slechts relatief, aangezien het belang van de club belangrijk is. "Een derde van de fans wil wél zonder publiek verder. Maar wat ook speelt: sommige clubs hebben de inkomsten hard nodig en zullen blij zijn als ze kúnnen spelen, met het oog op de televisiegelden. Als je in een situatie komt dat clubs omvallen, en wedstrijden zonder publiek zijn echt nog de enige optie, dan ontstaat er een andere situatie. Dan zullen de fans begrip hebben, omdat ze niet willen dan hun club failliet gaat.''

