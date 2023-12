DFB pleit voor salarisplafond, ambassadeur-prijs voor Gosens

De Duitse voetbalbond DFB vindt dat er snel een salarisplafond moet komen in het Duitse voetbal. De huidige bedragen die over tafel gaan momenteel zijn volgens de Deutscher Fußball-Bund niet langer te verantwoorden richting de samenleving in de huidige coronacrisis. Dat heeft voorzitter Fritz Keller dinsdag laten weten.

Eerder sprak Keller over dit onderwerp met Bayern München-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge, die begrip kon opbrengen voor het standpunt van de DFB. Het lastige is alleen dat de Duitse voetbalbond momenteel (nog) geen beperkingen kan opleggen aan de clubs als het gaat om salarissen. Wel kan het een (sterk) adviserende rol hebben in deze kwesties.

Prijs voor Gosens

Verder werd in Duitsland ook nog een prijs uitgereikt en wel die voor 'Ambassadeur van het Duitse voetbal 2020' en die eer was weggelegd voor . De back van Atalanta Bergamo, die tevens over een Nederlands paspoort beschikt, kreeg de meeste publieksstemmen en ging met de eervolle award aan de haal. Vermoedelijk mede vanwege zijn open houding tijdens de coronacrisis: al vanaf het eerste moment nam de back geen blad voor zijn mond.

Vorig jaar was FC Barcelona-doelman Marc-André ter Stegen de winnaar, terwijl ditmaal Toni Kroos, voetbalster Dzsenifer Marozsán en Lukas Podolski de andere genomineerden waren. Als prijs mag Gosens een sociaal project uitzoeken waar hij door de Duitse voetbalbond in wordt ondersteund.