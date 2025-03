Voetbal pas bij coronavaccin: "Jaar of langer is reëel"

Mogelijk zeer slecht nieuws voor de voetbalwereld. De kans is groot dat het houden van massale evenementen, waaronder ook het organiseren van voetbalwedstrijden met publiek valt, is gekoppeld aan een vaccin tegen het coronavirus. Dat zou betekenen dat het zomaar nog een jaar of langer kan duren voor er weer fans bij voetbalduels mogen.

Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de Tweede Kamer laten weten. Een datum kan hij dan ook niet geven voor het weer organiseren van evenementen, waaronder bijvoorbeeld ook festivals, concerten en andere grote bijeenkomsten vallen. "Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is, en niemand weet hoelang dat gaat duren. We hopen natuurlijk snel, maar een jaar of langer is heel reëel", aldus De Jonge.

De meest optimistische berichten gaan uit van een half jaar, maar ook dat zou financieel een scenario zijn wat voor veel clubs erg vervelend zou zijn. FC Twente liet weten dat de verliezen dan kunnen oplopen tot tien miljoen euro, terwijl PSV aangaf dat er wellicht een speler [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/366859/gerbrands-dan-moet-je-misschien-wel-een-speler-verkopen/,_blank,verkocht moet worden] als er tot het einde van het kalenderjaar zonder publiek gespeeld moet worden. Ajax noemde dat een gitzwartscenario, maar het lijkt bijna onafwendbaar als er gewacht moet worden op een vaccin. En dat terwijl nog veel langer zonder publiek spelen, een gigantisch spoor van financiële vernieling achter zou laten in het voetbal. Ook voor de trouwe aanhang en seizoenkaarthouder zou het een catastrofe betekenen.

Lees ook: Rutte geeft perspectief: betaald voetbal vanaf september mogelijk

Goed nieuws

Woensdagavond (gisteren) kwam er juist ook goed nieuws tijdens de persconferentie. Contactsporten zijn per 1 september weer toegestaan en ook werd het organiseren van kleine bijeenkomsten in enkele maanden verruimd naar honderd personen. Het opschalen daarvan zit er zonder vaccin voorlopig vermoedelijk niet in. Welke gevolgen dat gaat hebben voor de voetbalwereld, wordt ongetwijfeld vervolgd. Of er nog alternatieven zijn om stadions deels te vullen, zal ook serieuzer worden gekeken. Veel clubs kwamen tot dusver tot de conclusie dat dat geen realistische invullen gegeven kan worden.