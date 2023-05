Onrust in België door besluit: Waasland onderneemt stappen

In tegenstelling tot Nederland is er in België wel gekozen om promotie/degradatie toe te passen. Dat zorgde voor woede bij hekkensluiter Waasland-Beveren, dat is gedegradeerd naar het tweede niveau. De club heeft aangekondigd dat er stappen worden ondernomen.

Waasland-Beveren, dat vreest voor een faillissement bij degradatie, zal volgens de statuten in eerste instantie bemiddeling zoeken bij Pro League-voorzitter Peter Croonen. Als dat niets oplevert, stapt de club naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) en eventueel ook nog naar de civiele rechter. "De Algemene Vergadering is niet rechtmatig samengeroepen en de degradatie is ons door de strot geduwd, zonder dat we ons standpunt konden bepalen", zegt clubadvocaat Tom Rombouts tegen Het Laatste Nieuws.

Persmanager Martijn De Jonge liet zich eerder al witheet uit tegenover Sporza. "Die beslissing komt heel hard aan. Het is heel moeilijk om de juiste woorden te vinden om deze beslissing te beschrijven", aldus De Jonge, die het met zijn club voelde aankomen dat ze zouden degraderen. Hoewel Waasland-Beveren onderaan stond, was de achterstand echter slechts twee punten op KV Oostende. "Dit is een slag in ons gezicht, omdat het geen logische beslissing is."