Spoorboekje: Benfica en Sporting Portugal hervatten competitie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 4 juni.

Wedstrijden

Benfica - Tondela (20.15 uur)

Na de misstap van FC Porto tegen Famalicao kan Benfica de macht grijpen in de Primeira Liga. Daarvoor moet de club uit Lissabon winnen van laagvlieger Tondela. Voor de coronastop was Benfica niet in goeden doen. Van de laatste vijf competitiewedstrijden won de Portugese topclub er maar eentje. Hoe vergaat het Benfica vanavond?

Vitoria Guimaraes - Sporting Portugal (22.15 uur)

Sporting Portugal speelt geen rol van betekenis in de titelrace en is ook kansloos voor een Champions League-ticket. Sporting zal zich de laatste tien wedstrijden moeten richten op het veiligstellen van deelname aan de Europa League. Os Leões staan op de veilige vierde plaats, maar hijgt onder andere de tegenstander van vanavond in de nek.

Voetbal op tv

20.10 uur: Benfica - Tondela, Ziggo Sport - live verslag uit Primeira Liga

22.10 uur: Vitoria Guimaraes - Sporting Portugal, Ziggo Sport - live verslag uit Primeira Liga