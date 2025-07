MLS ligt stil uit steun voor neergeschoten Amerikaan

De MLS schaart zich achter de aanhoudende protesten in de Amerikaanse stad Kenosha, waar zondag de 29-jarige zwarte Amerikaan Jacob Blake werd neergeschoten door de politie. Uit solidariteit gingen de vijf geplande competitieduels van woensdagnacht (Nederlandse tijd) niet door.

Blake werd zondag getroffen door zeven kogels van de politie en vecht sindsdien voor zijn leven. Mogelijk dat hij vanaf zijn rug verlamd is geraakt. Intussen is het al dagenlang onrustig in Kenosha vanwege aanhoudende protesten, waar ook doden zijn gevallen. Deze gebeurtenissen in de Verenigde Staten hebben een belangrijk deel van de sportwereld stilgelegd. Ook in de NBA (basketbal) en MLB (honkbal) boycotten clubs wedstrijden als protest tegen politiegeweld.

Statement

De MLS spreekt zich in een statement uit. 'De hele Major League Soccer-familie is diep bedroefd en geschokt door het zinloze neerschieten van Jacob Blake en de gebeurtenissen in Kenosha. We blijven achter de zwarte gemeenschap in ons land stand staan en delen in hun pijn, woede en frustratie. De MLS veroordeelt racisme en heeft altijd voor gelijkheid gestaan, maar we moeten meer doen om verandering teweeg te brengen. We blijven samenwerken met onze spelers, clubs en de bredere voetbalgemeenschap om te vechten voor gelijkheid en rechtvaardigheid.'