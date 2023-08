Spoorboekje: Europees voetbal met Bosz, Sinkgraven en De Jong

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op donderdag 6 augustus.

Nieuws

Nieuwe aanwinst sc Heerenveen

SC Heerenveen presenteert vandaag, onder voorbehoud van de medische keuring, Joaquín Fernández (21) als nieuwe aanwinst. De Uruguayaanse verdediger moet in het Abe Lenstra Stadion Sven Botman doen vergeten.

Wedstrijden

Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (18.55 uur)

Via de Bundesliga liep Peter Bosz Champions League-voetbal mis, maar via de Europa League krijgt de Nederlandse coach nog een laatste kans. Voor het treffen met Rangers heeft hij goede papieren, want in Glasgow werd voor de coronastop met 1-3 gewonnen. Grote vraag is ook of we Kai Havertz nog in actie zien, omdat hij veelvuldig aan de uitgang gelinkt wordt.

Sevilla - AS Roma (18.55 uur)

Voor AS Roma geldt hetzelfde als Bayer Leverkusen: ook zij werden vijfde in de Serie A en kunnen alleen via deze weg een Champions League-ticket nog bemachtigen. Dat geldt niet voor Luuk de Jong's Sevilla, dat wel al zeker is van deelname aan het miljardenbal. In deze ontmoeting was geen eerste wedstrijd door het coronavirus, waardoor beide ploegen op 0-0 beginnen.

Orlando City - Minnesota United (02.00 uur)

Geen Jaap Stam en inmiddels zeker geen Frank de Boer in de eindfase van het MLS is Back-toernooi. Met Orlando City en Minnesota United toch wel twee verrassende ploegen in de halve finale. Eerstgenoemde zat vorig jaar niet eens bij de play-offs, terwijl Minnesota juist in de eerste ronde al strandde. Wie van hen krijgt ditmaal wel kans op een hoofdprijs?

Voetbal op tv

18.55 uur: Sevilla - AS Roma, FOX Sports 1, live verslag van het Europa League-duel

18.55 uur: Bayer Leverkusen - Rangers, FOX Sports 2, live verslag van het Europa League-duel

21.00 uur: FC Basel - Eintracht Frankfurt, FOX Sports 1, live verslag van het Europa League-duel

21.00 uur: Wolverhampton - Olympiakos, FOX Sports 2, live verslag van het Europa League-duel

02.00 uur: Orlando City - Minnesota United, FOX Sports 1, live verslag van het Europa League-duel