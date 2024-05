De Boer: "Niet verstandig om bezem door selectie te halen"

Frank de Boer heeft tekst en uitleg gegeven over zijn selectie voor de komende interlandperiode. De Oranje-bondscoach roept met Teun Koopmeiners één debutant op, maar voert in eerste instantie geen grote veranderingen door. Een bewuste keuze, vertelt hij.

De Boer werd een week geleden gepresenteerd en heeft een drukke zeven dagen achter de rug. In plaats van 23 besloot hij om voor de komende interlandperiode 25 spelers op te roepen. "Normaal gesproken doen we twintig veldspelers en drie keepers. Nu zitten er twee veldspelers bij omdat we drie wedstrijden spelen. Daarnaast zit Jong Oranje in de coronabubbel in Zeist, waar we ook uit zouden kunnen putten", zegt hij bij OnsOranje.

De bezem erdoor halen leek hem niet verstandig. "Ik ben er net bij. Onder Ronald Koeman en Dwight Lodeweges is het hartstikke goed gegaan. Wie zou ik zijn om meteen de knuppel in het hoenderhok te gooien en alles te gaan veranderen?", vraagt de bondscoach zich hardop af.

Koopmeiners en Donyell Malen, terug na zijn blessure, maken deel uit van zijn selectie. "Vanwege de kwaliteit die ze hebben geleverd", begint hij. "Deze jongens kunnen voor de toekomst belangrijk zijn voor het Nederlands elftal. Je wilt ze in ieder geval het gevoel geven wat er komt kijken bij het Nederlands elftal. Ik wil ook zien hoe ze zich gedragen. Misschien gaan ze ook wel minuten maken. Over Wijndal kunnen we precies hetzelfde zeggen."