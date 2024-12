Klaassen en Ten Hag kritisch: "Die tegengoal was belachelijk"

Met een doelpunt in de 5-1 zege op sc Heerenveen beleefde een fijne rentree bij Ajax, maar na die overwinning keek hij wel kritisch naar het spel van de Amsterdammers. Volgens Klaassen gaf Ajax het tegendoelpunt te gemakkelijk weg.

De van Werder Bremen overgekomen middenvelder stond bij aanvang van zijn nieuwe periode direct in de basis, als controleur op het middenveld. Samen met Mohammed Kudus en Ryan Gravenberch vormde Klaassen een aardig trio tegen sc Heerenveen. "Er waren momenten dat ze te gemakkelijk open konden draaien", zei Klaassen tegen het Algemeen Dagblad. "Dat kan vandaag misschien, maar woensdag niet. Als, met alle respect, Heerenveen al een doelpunt maakt, zal Liverpool dat zeker doen."

Erik Ten Hag sloot zich aan bij de woorden van Klaassen en ging zelfs nog wat verder. "Die goal was belachelijk. Dat soort zaken kun je je in de Champions League niet veroorloven. Dat zal woensdag ook zeker niet gebeuren. Dan worden we meer uitgedaagd en dan moet de organisatie supergoed staan.''