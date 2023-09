Onana verschaft duidelijkheid en stelt Ajax-fans gerust

maakt het goed. De Ajax-doelman heeft geen corona, maakt hij donderdagavond bekend via Twitter. Eerder op de dag beweerden media uit zijn vaderland dat Onana een positieve test had afgelegd.

'Hallo allemaal. Ik ben weer thuis en voel me goed. Ik ben vandaag negatief getest, dus ga ik morgen trainen op De Toekomst. Bedankt voor alle lieve berichten', verschaft Onana duidelijkheid. Voor Ajax is dat goed nieuws. Was Onana daadwerkelijk besmet, dan was de kans aanwezig dat hij het Eredivisie-treffen met sc Heerenveen en de Champions League-ontmoeting met Liverpool moest missen.

De Telegraaf zette donderdag al zijn vraagtekens bij de berichtgeving uit Kameroen. In augustus was Onana één van de dertien Ajax-spelers die het coronavirus onder de leden had. Een herbesmetting was mogelijk, maar werd niet waarschijnlijk geacht.