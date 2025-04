Juventus wint en houdt de nul, De Ligt weer op de bank

lijkt zijn basisplaats definitief te zijn verloren bij Juventus. De Nederlandse centrale verdediger zat voor de tweede week op rij op de bank bij de Oude Dame, die zonder diens inbreng voor de vierde wedstrijd op rij won en dat ook voor de vierde keer met een clean sheet deed (0-2). Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci vormden opnieuw de achterhoede van Andrea Pirlo.

Na de nederlaag tegen Internazionale twee weken geleden geleden begon De Ligt in twee Serie A-duels op de bank en daar zat hij ook in de belangrijke Super Cup-finale tegen Napoli. Dat hij tussendoor in de Coppa Italia-ontmoeting tegen SPAL (4-0 zege) aan de aftrap mocht verschijnen, was slechts een schrale troost, want Cristiano Ronaldo kreeg bij dat duel bijvoorbeeld rust.

De Portugees raakte tijdens die vakantie in opspraak omdat hij de coronaregels zou hebben geschonden, maar verscheen anders dan De Ligt wel 'gewoon' in de basiself van Juventus, dat door de [a,https://www.fcupdate.nl/voetbalnieuws/379349/ac-milan-ondanks-gemiste-strafschop-ibrahimovic-langs-bologna/,_blank,zege van AC Milan eerder op de dag] geen fout mocht maken op bezoek bij Sampdoria. Zonder groots te voetballen of heel veel te combineren, lukte dat wel. Met de veelbesproken Ronaldo aan de basis, was Ferderico Chiesa uit een pass van Alvaro Morata het eindstation. Ook bij de tweede treffer van Juventus in blessuretijd lag de Portugees met een voorassist aan de basis en was Aaron Ramsey de afmaker.

Met hangen en wurgen trok Juventus de zege over de streep, waarmee het de vierde zege op rij boekte en de vierde clean sheet kon bijschrijven. Dat het dat voor de derde keer doet zonder De Ligt in de basis, betekent dat hij zijn basisplaats in elk geval voor even is verloren in Turijn en dat geeft toch een beetje reden tot zorgen voor de achterhoedespeler.