Leekens: "De volgende stap voor Noa Lang is Oranje"

Niet voor de eerste keer dit seizoen was Noa Lang donderdag goud waard voor Club Brugge. Met alweer zijn achtste competitiedoelpunt maakte de 21-jarige buitenspeler de winnende in de derby tegen Cercle Brugge. Georges Leekens, voormalig bondscoach van België, is groot fan van de Ajax-huurling.

Na zestien wedstrijden in de Pro League staat Lang op acht goals en zes assists. Slechts zes spelers waren dit seizoen vaker direct betrokken bij een doelpunt in de Belgische competitie. Leekens noemt Lang 'een mannetje'. "Dat mag, hé. Ik heb dat graag, jongens met persoonlijkheid. Met een ego. 'Bous' (Mbark Boussoufa, red.) had dat ook. Hij ging evenmin achteruit voor een beer van twee meter", zegt de gestopte trainer in Het Laatste Nieuws.

Volgens Leekens heeft Lang afgelopen zomer de juiste keuze gemaakt door zijn loopbaan te vervolgen in Brugge. "Ik zie hem ook graag bezig. Zwervend van links naar rechts, soms wat centraal. Je moet zo'n jongen die vrijheid gunnen. Hém de keuze laten maken. Spelers als Rits zullen de gaten die ontstaan wel dichtlopen. Of zullen wel een klein foutje maken als een gevaarlijke counter dreigt."

Leekens prijst de balbehandeling van Lang. "Aan zijn eerste controle zie je genoeg. Plus: hij ruikt de zones. Staelens had dat ook, maar dan op een andere manier. De volgende stap voor Noa Lang is Oranje", stelt de voormalig trainer, die in het verleden ook Club Brugge onder zijn hoede had.

IJszak

Lang maakte donderdag de wedstrijd tegen Cercle Brugge niet af. Na een uur spelen werd hij naar de kant gehaald en nam hij met een ijszak op zijn knie plaats op de tribune. "Noa had in de eerste helft een trap op de knie gekregen en dat hinderde hem serieus, vandaar de wissel", aldus trainer Philippe Clement.