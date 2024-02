Emmen behoudt Lukkien: "100 procent zeker weet je het nooit"

FC Emmen won dit seizoen nog niet en staat stijf onderaan in de Eredivisie. De ploeg uit Drenthe houdt ondanks de slechte resultaten vast aan trainer Dick Lukkien, zo telt voorzitter Ronald Lubbers. Helemaal zeker is dat echter ook niet.

Lubbers weet dat de situatie na 22 speelronden zorgelijk te noemen is. "We zijn overduidelijk degradatiekandidaat nummer één, met stip. Maar je kunt beter ophouden met sporten als je dat accepteert en zegt: het is maar zo", zegt de strijdbare Lubbers tegen de NOS. Hij legt uit waarom de club nog vasthoudt aan de trainer. "Omdat het vertrouwen er gewoon nog is, over en weer. We hebben met elkaar hele mooie tijden beleefd. Dit seizoen gaat het aanmerkelijk minder, maar we hebben natuurlijk allemaal fouten gemaakt. Om hier nou de trainer de schuld van te geven, dat gaat me wat te ver…"

Hij denkt dat ook de spelersgroep achter de trainer staat. "Ze spreken dat wel uit, maar op het veld is dat niet te zien", zegt Lubbers. Garanties voor zijn trainer kan hij niet geven. "De intentie is er om het seizoen met Lukkien af te maken, maar 100 procent weet je dat nooit. Er moet natuurlijk nog wel een bepaalde wisselwerking zijn. Tussen mij en Dick zal dat geen probleem zijn, maar met de spelersgroep weet je dat nooit. Je weet nooit wat voor processen er verder op gang kunnen komen."

Emmen heeft zeven punten minder dan nummer zeventien ADO Den Haag. Zaterdag speelt de ploeg thuis tegen PEC Zwolle.