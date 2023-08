Cillessen: "Ik wilde maar één ding weten: ga ik het EK halen?"

Jasper Cillessen maakt de komende interlandperiode zijn rentree in de selectie van het Nederlands elftal. De 31-jarige doelman van Valencia scheurde in november een spier in zijn rechterbeen af, ging onder het mes en stond daardoor maanden aan de kant. Even vreesde Cillessen voor zijn deelname aan het EK, maar inmiddels is hij weer helemaal fit.

Cillessen maakte een maand geleden zijn rentree onder de lat bij Valencia. Het waren pas zijn eerste minuten van het seizoen. Voor zijn zware blessure was de Nederlandse doelman immers reserve achter Jaume Doménech, al leek het erop dat Cillessen vlak voordat het noodlot toesloeg zijn plek op doel te hebben heroverd.

Dat Cillessen juist op dat moment geblesseerd raakte, kwam hem slecht uit. "Ik kan wel nóg beroerdere tijdstippen bedenken, hoor. Vlak voor het EK bijvoorbeeld. Maar het was inderdaad heel, heel erg zuur", erkent hij in De Telegraaf. Een operatie bleek noodzakelijk. "Die was volgens de clubarts nodig om op volle kracht te kunnen terugkomen. De schade was dusdanig groot dat ik moest oppassen dat ik niet met een bewegingsbeperking zou terugkeren."

"Ik raakte vrijdag geblesseerd en wilde maar één ding weten: ga ik het EK halen?", gaat Cillessen verder. "Ik begreep dat de bondscoach zich zorgen maakte. Dat is ook logisch, omdat hij niet direct alle informatie had. De uitslag van de scan die op zaterdag werd gemaakt, was voor mij wel een tegenvaller, want de blessure was ernstiger dan gedacht. Maar de dokter stelde me gerust: 'Voor het herstel staat drie tot vier maanden, dus ja je bent erbij op het EK.' Ik heb direct de knop omgezet en me op mijn operatie en revalidatie gefocust."

Met het oog op het EK wilde De Boer dat Cillessen tijdig zou herstellen én weer aan spelen toe zou komen. "Ik maakte me de meeste zorgen over dat laatste. Als je terugkomt na een blessure is het geen uitgemaakte zaak dat je gaat keepen. In mijn geval zeker niet, omdat ik daarvoor al reserve was. Maar als keeper moet je een beetje geluk hebben. Speelt je concurrent wereldpartij na wereldpartij, dan weet je wat je lot is: de bank. En een keeper valt ook niet even voor tien minuten in om ritme te pakken. Zo simpel is het. Ik mocht ook niet meer in het tweede spelen en in deze coronatijd was het onmogelijk om oefenwedstrijden te organiseren. Dus had het een lastige situatie kunnen worden en mijn EK in gevaar kunnen brengen. Maar daar dacht ik niet aan. Mijn focus lag alleen op het veroveren van een basisplaats."