FC Twente en Brama naderen akkoord over contractverlenging

Het einde van het huwelijk tussen en FC Twente is voorlopig nog niet in zicht. De 34-jarige middenvelder staat op het punt zijn aflopende contract te verlengen. Technisch directeur Jan Streuer heeft inmiddels geen twijfels meer. "Natuurlijk blijft hij en dat willen we ook", zegt hij tegen Tubantia.

Zet Brama zijn handtekening onder een nieuw, eenjarig contract, dan begint hij na de zomer aan zijn veertiende seizoen als speler van FC Twente. "In zijn contract staat dat zijn verbintenis automatisch wordt verlengd bij een X-aantal duels. Daar zit hij nu nog niet aan, maar toch willen we met Wout door. Dat zegt genoeg. Hij is voor ons een stabiele en belangrijke factor in de club", aldus Streuer.

Volgens Brama moeten er nog een paar details besproken worden. "Maar het ziet er goed uit, de kans is groot dat er we eruit komen", bevestigt hij. Door blessures miste de routinier dit seizoen al een hoop wedstrijden. De fysieke ongemakken hebben volgens Brama niets met zijn leeftijd te maken. "Toen ik op mijn 28ste tien maanden eruit lag met een hielblessure begon ook niemand daarover."

De combinatie van fitheid en leeftijd is voor Streuer geen probleem. "Garanties heb je nooit in het voetbal. Kijk naar Cerny, kijk naar Pleguezuelo. Wout was in zijn loopbaan nooit extreem blessuregevoelig. Als een jonge speler geblesseerd is raken we ook niet meteen in paniek. Wout kan nog zeker een jaar spelen, misschien wel twee of zelfs drie. Daar heb ik alle vertrouwen in."