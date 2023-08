AZ wil 'Feyenoord-target' Svensson langer binden

AZ hoopt het aflopende contract van Jonas Svensson te verlengen. De rechtsachter sprak eerder ook al over een nieuwe verbintenis met de back, toen kwam het niet tot een overeenkomst tussen beide partijen. Dat hoopt de club altijd nog te bereiken, ondanks dat zijn naam al meermaals viel bij Feyenoord. Mocht hij toch vertrekken, dan zal dat vermoedelijk alleen voor een buitenlands avontuur zijn.

Dat heeft technisch directeur Max Huiberts laten weten tegenover ESPN. "Ik weet van Jonas dat hij heel graag de stap nog een keer wil maken naar een buitenlandse competitie. Hij weet precies hoe wij erin zitten als club. Wij willen graag dat hij nog bij AZ blijft", lichtte Huiberts, die denkt dat de deur nog niet helemaal dicht is, toe. "Vorig jaar hebben we ook al met hem gesproken, maar toen was het nog niet het goede moment."

Huiberts is niet bang dat Svensson de overstap maakt naar Feyenoord, iets dat trainer Arne Slot en assistent-trainer Marino Pusic wel deden. Of diens opvolger Pacal Jansen mag aanblijven als trainer van AZ, daarover komt ook snel duidelijkheid. "Dat gaan we volgende week bespreken met hem. Uiteindelijk zijn wij tevreden over hoe hij het heeft overgenomen afgelopen december. De resultaten zijn volgens mij niet heel veel minder geworden. We draaien nog mee om de bovenste plekken", aldus Huiberts.