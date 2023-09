Mbappé ontbreekt bij PSG, bekritiseerde Bakker begint op de bank

Slecht nieuws voor Paris Saint-Germain: sterspeler Kylian Mbappé is dinsdagavond niet fit genoeg om te starten tegen Manchester City. De aanvaller zit wél bij de wedstrijdselectie, maar wordt in de basisopstelling vervangen door Mauro Icardi. Ook landgenoot Mitchel Bakker (20) staat niet aan de aftrap.

De linksachter speelde vorige week nog vanaf af de aftrap en kreeg daarbij enigszins verrassend de voorkeur boven Layvin Kurzawa en Abdou Diallo. Er was veel te doen over het optreden van Bakker, die door Neymar werd bekritiseerd en door opponent Riyad Mahrez niet zou zijn herkend. Ditmaal begint Diallo als linksachter en Bakker dus als back-up.

Bij Manchester City start er ook een landgenoot als reserve: Nathan Aké zit zoals vrijwel altijd na zijn langdurige hamstringblessure als wissel naast coach Pep Guardiola. De Catalaan heeft ten opzichte van het heenduel weinig verrassingen in zijn elftal opgenomen: Oleksandr Zinchenko viel in Parijs nog in, maar is ditmaal basisspeler.

Manchester City verdedigt op eigen veld in de return van de halve finale van de Champions League een 1-2 voorsprong, die het vorige week op bezoek in Parijs in de tweede helft klaarspeelde. In het eerste bedrijf was PSG heer en meester, maar na de pauze waren het The Citizens die de klok sloegen.

Opstelling Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Dias, Zinchenko; Fernandinho, De Bruyne, Gundogan; Mahrez, Bernardo, Foden.

Opstelling Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Paredes, Herrera, Verratti; Di María, Neymar, Icardi.