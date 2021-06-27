Internationale media: 'Schaamrood op de wangen van Oranje'

Ook buiten de landsgrenzen is er veel aandacht voor de uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK. Oranje verloor zondagavond met 0-2 van Tsjechië, wat breed wordt uitgemeten in de buitenlandse media.

'In de Puskás Aréna in Boedapest kreeg Nederland de kans om er een ongelofelijke sportzondag van te maken. Na Max (Verstappen) en Mathieu (Van der Poel) was het de beurt aan Memphis (Depay) om te schitteren', schrijft Het Nieuwsblad, dat Oranje kopje onder zag gaan. 'Ze waren zo blij dat ze aan de 'juiste' tabelhelft zaten, dat ze tegen Tsjechië mochten, maar nu is het treurnis alom.'

In Duitsland klinkt hoongelach na de wanprestatie van Oranje. 'Knock-out tegen Tsjechië. Zonder Nederland gaat het EK verder', kopt Bild. 'Het Tsjechische trauma van Nederland duurt voort. In 1976 werd in de halve finale van Tsjecho-Slowakije verloren en in 1980 moest er in de groepsfase gewonnen worden van Tsjecho-Slowakije maar werd er met 1-1 gelijkgespeeld. En Nederland miste het EK in 2016 omdat er in de beslissende kwalificatiewedstrijd met 2-3 verloren werd van Tsjechië.'

Volgens het Franse RMC Sport schatte Oranje zijn kansen te hoog in. 'Zoals wel vaker op grote toernooien. Frank de Boer, die al veel kritiek kreeg op zijn beslissing om het onaantastbare 4-3-3 te vervangen door 5-3-2, zou de prijs van de uitschakeling wel eens kunnen betalen. Voor Nederland is het een nieuwe desillusie op een groot toernooi.'

Tsjechië heeft volgens BBC voor de stunt van het toernooi gezorgd. 'Nederland heeft gedurende het hele toernooi aanvallend intenties getoond en deed dat ook in Boedapest, aangezien vleugelverdedigers Denzel Dumfries en Patrick van Aanholt al vroeg voor dreiging zorgden. Beide teams oogden kwetsbaar in de verdediging en toen Matthijs de Ligt in de tweede helft struikelde en hands maakte, had scheidsrechter Sergey Karasev geen andere keuze dan zijn oorspronkelijke beslissing om slechts een gele kaart te tonen ongedaan te maken.'

'Afgang voor Nederland', kopt Sporza. 'Schaamrood op de wangen van Oranje. Terwijl de weg naar de finale open lag, sneuvelde het al bij de eerste echte horde. Een rode kaart voor Matthijs de Ligt, op aangeven van de VAR, luidde het drama in.'