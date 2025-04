Álvarez laat zich uit over afgeketste transfer naar Stade Rennes

is niet voornemens om Ajax deze transferperiode nog te verlaten. De Mexicaanse middenvelder stond deze zomer in de nadrukkelijke belangstelling van Stade Rennes, maar de Franse interesse werd afgewimpeld door zijn werkgever. Daar heeft Álvarez alle begrip voor. Hij voelt zich gewaardeerd bij Ajax, door zowel de technische staf als de achterban.

Álvarez kende een moeizame start in Amsterdam, maar is inmiddels een belangrijke kracht in het team van trainer Erik ten Hag. Dat is de Ajax-supporters niet ontgaan. Op social media krijgt Álvarez de laatste tijd vooral lovende kritieken. "Normaal gesproken lees ik dit soort reacties niet", zegt de Mexicaan op de Ajax-website. "Voor mijn gevoel leiden ze alleen maar af. Voetbal is een soort van achtbaan: als je het goed doet, ga je omhoog. En doe je het minder, dan ga je omlaag."

Toch is Álvarez gevleid door de complimenten. "De waardering is mooi. Het is wel zaak om er goed mee om te gaan. Het risico bestaat dat je in de war raakt en zelf begint te geloven dat je nu al op je best bent", zegt de Mexicaan, die met beide benen op de grond blijft staan. "Ik heb daar nu geen last van, integendeel. Ik voel juist dat er nog veel te verbeteren valt. Natuurlijk ben ik enorm gegroeid ten opzichte van de beginperiode hier, maar ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Ik voel dat ik nog veel meer kan."

Ten Hag wilde Álvarez absoluut niet naar Stade Rennes laten gaan, wat de speler zelf wel kan waarderen. "De wetenschap dat hij me wil behouden, is belangrijk voor me", zegt hij. "Ik voel me gelukkig bij deze club, met mijn teamgenoten en de mensen om mij heen, en het leven dat ik hier leid."