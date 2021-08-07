'Inter gaat Lukaku-miljoenen gebruiken voor komst Dumfries'

Live voetbal

Denzel Dumfries mag zich alsnog verheugen op een overstap naar de Italiaanse landskampioen Inter. De topclub is al maanden in de markt voor de rechtsback, maar had de laatste tijd niet de financiële middelen om de verdediger los te weken bij PSV. Een vrachtschip aan miljoenen euro's is echter op weg naar Milaan.

Chelsea wil namelijk alles laten wijken voor de komst van Romelu Lukaku, die hoogstwaarschijnlijk voor 115 miljoen euro terugkeert in Londen. Lukaku zette zijn eerste serieuze stappen als spits bij Chelsea, maar de club besloot hem te verkopen aan Everton. Via Manchester United en Inter ontwikkelde de Belg zich tot een van de beste spitsen ter wereld.

Chelsea is van plan de portemonnee te trekken voor de spits, waardoor Inter ineens heel veel geld te besteden heeft. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio wil Inter een deel van het opgehaalde bedrag gebruiken om Dumfries los te weken bij PSV. Het Eindhovens Dagblad meldde eerder dat de Eindhovense topclub twintig miljoen euro verlangt.

Inter is hard op zoek naar een nieuwe rechtsback na het vertrek van Achraf Hakimi. Ook zijn transfer spekte de clubkas: de Marokkaan verkaste voor ruim zestig miljoen euro naar Paris Saint-Germain.

