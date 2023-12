'Messi heeft meerdere opties én aanbieding van 1 miljard euro'

(34) wordt volop gelinkt aan Paris Saint-Germain, maar heeft ook nog andere opties om zijn loopbaan voort te zetten. Zowel binnen als buiten Europa kan de kleine Argentijn nog verder voetballen, nadat bekend werd dat zijn vorige werkgever FC Barcelona niet in staat is om hem te houden.

Volgens Diario AS zou Chelsea onderzoeken of de komst van Messi haalbaar zou zijn. In dat scenario zou de deal met Romelu Lukaku met Internazionale (á 120 miljoen euro) van de baan zijn en dat geld gebruikt worden voor de komst van de kleine Argentijn. Met name eigenaar Roman Abramovich zou het een interessante gedachte vinden om hem in een Chelsea-shirt te zien.

Vanuit Qatar kwamen ook berichten over een aanbieding die Al-Sadd zou hebben gedaan aan het adres van de aanvaller. De club is sportief niet de mooiste uitdaging die Messi kan aangaan, maar financieel zal hij er wel warmpjes bijzitten als hij naar Qatar gaat. Hij zou namelijk in drie jaar een bedrag van iets meer dan 1 miljard (!) euro kunnen verdienen.

Lees ook: Guardiola zet streep door Messi

Mocht hij uiteindelijk naar Paris Saint-Germain gaan, dan mag hij van Neymar diens rugnummer tien overnemen, zo schrijven Franse media. Dat zou de Braziliaan hebben laten weten aan zijn voormalige ploeggenoot en is opnieuw een stap in de volgende richting van de Franse topclub, die by far de beste papieren heeft voor de komst van Messi.