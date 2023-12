Oud-voetballer Hoefdraad (35) overleden aan verwondingen

Voormalig profvoetballer Jergé Hoefdraad (35) is dinsdag alsnog overleden na de schietpartij in Amsterdam. Maandag werd door de Amsterdamse politie al gemeld dat hij was overleden, maar dit bericht werd later gerectificeerd. Dinsdagochtend is Hoefdraad alsnog aan zijn verwondingen bezweken.

Hoefdraad was maandag aanwezig op een feest, waar hij een ruzie tussen twee aanwezigen wilde sussen. Een daarvan zou daarop een pistool hebben getrokken en de oud-voetballer door het hoofd hebben geschoten. Hoefdraad is daarop in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Dinsdagochtend is hij uiteindelijk aan zijn verwondingen overleden.

Hoefdraad doorliep de jeugdopleiding van Ajax, waarna hij bij RKC Waalwijk debuteerde in het betaald voetbal. De aanvaller speelde daarnaast ook nog voor Telstar, SC Cambuur en Almere City. Bij laatstgenoemde sloot hij twee jaar geleden zijn profcarrière af. Daarna ging Hoefdraad nog aan de slag bij de amateurs van ASC De Volewijckers.

Verdachte aangehouden

De politie meldde dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. De 34-jarige man werd in België opgepakt. Maandag werd hij al opgeroepen om zichzelf te melden, omdat zijn identiteit bij de recherche al bekend was.