"Antony heeft alles om bij een Europese topclub te slagen"

Er viel deze week genoeg te schrijven over de uitstekende uitwedstrijd van Ajax tegen Sporting Portugal. Wim Kieft koos er in zijn column daarom voor om drie spelers uit te lichten. Zo was hij naast doelpuntenmaker ook bijzonder te spreken over , en juist niet over het optreden van doelman .

'Alle aandacht ging uit naar Sébastien Haller, maar Antony liet zien dat hij alles heeft om bij een Europese topclub te slagen', begon Kieft zijn column in De Telegraaf. 'Weergeloos zoals hij die uittrap van Pasveer aannam en Haller in staat stelde zijn tweede goal te maken. Antony heeft de flair en brutaliteit die je bij een buitenspeler graag ziet. Hij is snel, kan passeren, een doelpunt maken en heeft oog voor zijn medespelers. De Portugese linksback kon er inderdaad weinig van, maar zelfs dan moet je hem toch iedere keer weer voorbij zien te lopen.'

Over Pasveer, die moest starten door de blessure van Maarten Stekelenburg, was Kieft niet tevreden. 'Je zag wat druk en een hoog verwachtingspatroon in de top doen bij een mindere doelman', schreef hij kritisch. 'Als trainer van Ajax hoop je dat je geen beroep hoeft te doen op keepers van het kaliber Pasveer en vorig seizoen Kjell Scherpen. Soms ontkom je er niet aan en zie je de angst voor dat ene balletje. Natuurlijk gaat het dan precies bij dat ene balletje fout', doelde hij op de blunder van Pasveer én die van Scherpen tegen AS Roma vorig seizoen.

Dan was er natuuurlijk nog Haller, die met zijn vier doelpunten flink wat monden wist te snoeren. 'Bewaart Haller zijn scherpte, dan maakt hij in de Eredivisie zomaar twintig, vijfentwintig doelpunten. Internationaal wordt scoren moeilijker. Na die vier treffers zal iedereen hem in de gaten houden. Daarbij blijft hij voor de aanvoer afhankelijk van zijn medespelers. Hij is niet iemand die drie man passeert of zijn tegenstander op snelheid klopt op weg naar het doel. Tegen betere tegenstanders kan ik me voorstellen dat Erik ten Hag hem soms buiten de basis houdt.'