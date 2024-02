Kan Ten Hag nog om Haller heen? "Onomstreden groot woord"

heeft de kritiek op zijn optredens in het shirt van Ajax de laatste weken razendsnel laten verstommen. Met twee treffers was de Ivoriaanse aanvaller hoofdverantwoordelijk voor de 0-2 overwinning op bezoek bij PEC Zwolle. Een basisplaats gloort voor de miljoenenaankoop, als Ajax het in de Champions League opneemt tegen Sporting Lissabon.

Een mand geleden wensten de meeste fans nog dat Haller op de bank zou zitten in het miljardenbal. De 27-jarige spits is met vier goals in vier Eredivisie-optredens echter uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Een basisplaats tegen Sporting Lissabon wilde Erik ten Hag nog niet bevestigen. "Maar ik heb ontzettend veel vertrouwen in hem", aldus de coach in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Toch wil Ten Hag niet stellen dat Haller niet hoeft te vrezen voor zijn plek. "Onomstreden is een groot woord, maar sinds zijn komst in januari scoort hij aan de lopende band", vervolgt zijn trainer. "Hij heeft geweldige statistieken. In mijn opstellingen zie je dat hij eigenlijk vrijwel alles speelt." Sinds zijn komst in januari speelde Haller 23 duels in de Eredivisie. Daarin was hij goed voor vijftien goals en zes assists.

Ten Hag kan in de Champions League eveneens kiezen voor de eerder zeer succesvolle Tadic-variant. In dat geval moet de coach voor een nieuwe linksbuiten kiezen. Op die plek heeft hij de keuze uit David Neres en Mohammed Daramy. Afgelopen seizoen stonden de inmiddels vertrokken Brian Brobbey en Lassina Traoré regelmatig in de punt van de aanval.