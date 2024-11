Xavi liet baan als bondscoach van Brazilië lopen

Xavi heeft de mogelijkheid om bondscoach van Brazilië te worden laten lopen. Dat vertelde de 41-jarige trainer maandag tijdens zijn presentatie bij FC Barcelona.

Hoewel Xavi als coach nog geen indrukwekkend cv heeft - hij heeft alleen Al-Sadd getraind - lag hoe goed in de markt. De afgelopen jaren heeft de voormalig middenvelder meerdere aanbiedingen gekregen. Zo werd hij onder meer door de Braziliaanse voetbalbond (CBF) benaderd.

"Ja, dat klopt", vertelde Xavi maandagmiddag bij zijn terugkeer in Camp Nou. "Ik heb met de Braziliaanse voetbalbond gesproken over de nationale ploeg. Zij wilden mij aanstellen als assistent van Tite en dat ik het na het volgende WK van hem zou overnemen. Het is echter altijd mijn prioriteit geweest om als trainer terug te keren bij Barcelona."

Dat Xavi op een lastig moment instapt, realiseert hij zich terdege. "Het is zowel financieel als sportief niet het beste moment om terug te keren, maar de motivatie, passie en het enthousiasme van de supporters zullen ons terug naar de top brengen. We kunnen ze niet laten vallen."

