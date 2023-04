Flekken maakt rentree met zege, pijnlijke derby voor Ekkelenkamp

Freiburg en Union Berlin hebben zich woensdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de DFB-Pokal. In de strijd om de Duitse beker bleek het een mooie avond voor Mark Flekken en Sheraldo Becker. Jurgen Ekkelenkamp kan zich op zijn beurt richten op de competitie.

Hoffenheim - Freiburg 1-4

Doelman Flekken moest twee wedstrijden aan zich voorbij laten gaan vanwege een coronabesmetting, maar keerde op bezoek bij Hoffenheim terug onder de lat. De Nederlandse goalie kende met zijn ploeggenoten een mooie avond en ging met een 0-2 voorsprong aan de thee dankzij twee treffers van Vincenzo Grifo. In de tweede helft bracht Nico Schlotterbeck de spanning met een eigen doelpunt terug, al was dat slechts van korte duur. Via Kevin Schade en Ermedin Demirovic liep Freiburg uit naar een ruime overwinning.

Hertha BSC - Union Berlin 2-3

In Berlijn werd het een pijnlijke avond voor Ekkelenkamp, die negentig minuten op de bank bleef bij Hertha. Hij zag vanaf de zijkant dat stadgenoot Union met een ticket voor de volgende ronde van het veld stapte. De ploeg van invaller Becker kwam op 0-1 via Andreas Voglsammer en dat was tevens de ruststand. Na de thee vielen er drie doelpunten in vijf minuten. Niklas Stark en Rani Khedria versloegen hun eigen doelmannen en brachten de stand zo op 1-2. Robin Knoche maakte vervolgens de 1-3, de 2-3 van Suat Serder kwam te laat.

Hannover 96 en RB Leipzig bekeren ook door

Eerder op de avond kreeg Borussia Mönchengladbach een pak slaag op bezoek bij Hannover 96, de huidige nummer twaalf van de 2. Bundesliga. Bankzitter Mark Diemers zag Maximilian Beier (2) en Sebastian Kerk de doelpunten voor hun rekening nemen. Leipzig maakte er op zijn beurt geen spektakel van tegen Hansa Rostock. De gastheer won uiteindelijk vrij eenvoudig door een vroege treffer van Yussuf Poulsen en een laat doelpunt van Daniel Olmo.