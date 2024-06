Wormuth na dit seizoen weg bij Heracles: "Sla een andere weg in"

Heracles Almelo zal op zoek moeten naar een nieuwe trainer. Frank Wormuth laat de Eredivisie-club na dit seizoen namelijk achter zich, zo heeft hij maandag bekendgemaakt.

Wormuth staat sinds 2018 aan het roer bij de club uit Overijssel. "Heracles Almelo is een fantastische club", begint Wormuth op de website van Heracles. "De samenwerking met Tim Gilissen, Rob Toussaint, de overige staf en alle spelers is goed. Eigenlijk dus typisch comfortzone. Nu ben ik opnieuw op het punt en de leeftijd terechtgekomen dat ik mezelf weer afvraag of ik nog een stap kan maken. Ik zie mezelf als entwickler. Ik ontwikkel samen met de staf voetbalspelers, mensen, maar ook mijzelf. Omdat mijn contract afloopt, heb ik tijdens de feestdagen goed nagedacht over mijn keuze. Die was moeilijk, omdat ik goede dingen ga verlaten. Maar ik kan nu nog een keer een andere uitdaging aangaan, dus sla ik een andere weg in."

Directeur Tim Gillissen baalt van het vertrek van Wormuth, maar respecteert de keuze van de Duitse oefenmeester om iets anders te gaan doen. "Na drie seizoenen intensieve samenwerking ken ik hem. Hij is hier 's ochtends altijd als eerste en gaat 's avonds als laatste weg. Hij is eerzuchtig genoeg om dit op een goede manier af te sluiten en de resultaten die we graag willen te realiseren."

De oud-speler van NAC vervolgt: "Het belangrijkste voor mij is om een plek op de ranglijst te behalen die we normaal gesproken ook verdienen. Natuurlijk moeten we het eerst hebben over handhaving in de Eredivisie. Logisch, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar de ploeg is goed genoeg om in de Eredivisie te blijven. Dan moeten we in de slotfase maar zien of we opnieuw een soortgelijke plek als de afgelopen jaren kunnen bemachtigen op de ranglijst."