Vitesse zonder Bazoer tegen AS Roma, ook Karsdorp op de bank

Vitesse staat voor de loodzware klus om zich ten koste van AS Roma te plaatsen voor de kwartfinales van de Conference League. De eerste stap kan donderdagavond worden gezet, als de Italianen op bezoek komen. Opvallend genoeg begint op de bank. Bazoer maakte afgelopen vrijdag als invaller zijn rentree tegen Sparta en moet tegen AS Roma dus ook hopen op een invalbeurt. Dat geldt ook voor .

Bazoer is evenals in het afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Vitesse. In januari werd de verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, nog nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek naar Feyenoord. Maar tot een transfer kwam het niet. Daardoor loopt Bazoer, zoals het er nu naar uitziet, komende zomer transfervrij de deur van het GelreDome uit. De Nederlander hoopt zich in het restant van dit seizoen nog volop in de kijker te spelen. Maar in de tweede seizoenshelft wil het nog niet echt vlotten met Bazoer.

De sterkhouder ontbrak de afgelopen weken wegens ziekte. Daardoor moest hij onder meer de thuiswedstrijd tegen PSV (0-5 verlies) en het tweeluik met Rapid Wien in de tussenronde van de UEFA Conference League aan zich voorbij laten gaan. Bazoer maakte afgelopen vrijdag tegen Sparta zijn rentree, maar wist zijn stempel niet te drukken. Vitesse kwam de 0-1 acherstand niet te boven. Vooralsnog, welteverstaan. Het treffen met Sparta werd zoals bekend gestaakt en de KNVB heeft besloten dat de ploegen de laatste minuten moeten uitspelen.

Zonder Bazoer wist Vitesse zich dus wel te plaatsen voor de achtste finales. Thomas Letsch kiest mogelijk om die reden tegen AS Roma voor, op één naam na, dezelfde elf als in het thuisduel met Rapid Wien, dat met 2-0 werd gewonnen. Loïs Openda keert na een schorsing terug in de basis. Dat gaat ten koste van Nikolai Baden Frederiksen. Achterin behoudt Alois Oroz zijn basisplaats op Bazoer zijn plek.

Bij AS Roma is er geen basisplaats voor Karsdorp. De oud-Feyenoorder is normaliter een vertrouwd gezicht in de ploeg van José Mourinho, maar in Arnhem kiest de oefenmeester dus voor iemand anders. Wel zijn er basisplaatsen voor onder meer Tonny Abraham (oud-Chelsea) en Henrikh Mkhitaryan (oud-Borussia Dortmund en Manchester United). AS Roma knikkerde vorig seizoen Ajax uit de kwartfinale van de Europa League. Kan Vitesse de Italianen een tik uitdelen in de Conference League? De aftrap is om 18.45 uur.

Opstelling Vitesse: Houwen, Dasa, Oroz, Doekhi, Rasmussen, Wittek, Tronstad, Bero, Domgjoni, Grbic en Openda.

Opstelling AS Roma: Rui Patricio, Mancini, Kumbulla, Ibañez, Maitland-Niles, Sérgio Oliveira, Veretout, Vina, Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan.