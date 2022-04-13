Villarreal stunt en Real Madrid schittert op magische CL-avond

In de rubriek 'Gisteren gemist' zet FCUpdate.nl het belangrijkste nieuws van de avond daarvoor op een rijtje. Met een samenvatting van alles wat je allemaal hebt gemist ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste voetbalnieuws. Dit waren de belangrijkste nieuwsfeiten op dinsdag 12 april.

Weergaloze Modric-pass verandert Chelsea-droom in nachtmerrie

De return leek een formaliteit te worden tussen Real Madrid en Chelsea nadat de Spanjaarden het eerste duel overtuigend hadden gewonnen met 1-3. Maar niets bleek minder waar. Het werd een fenomenaal voetbalgevecht tussen de clubs, waarbij de Londenaren zich van hun beste kant lieten zien. Uiteindelijk was het niet genoeg om door te gaan. Over twee wedstrijden gezien won de thuisploeg met 5-4.

Villarreal flikt het: Bayern München uitgeschakeld na CL-stunt

Villarreal heeft in de kwartfinale van de Champions League voor een ongekende stunt gezorgd. De verrassende 1-0 zege in de heenwedstrijd tegen Bayern München werd op bezoek bij Der Rekordmeister over de streep getrokken. Ondanks dat Robert Lewandowski een gaatje wist te vinden in de muur van de bezoekers, was het uiteindelijk Samuel Chukwueze die met een late 1-1 het Champions League-seizoen van de Duitsers deed mislukken.

The Athletic meldt principeakkoord: Ten Hag rond met Man United

Erik ten Hag en Manchester United hebben een principeakkoord bereikt, meldt The Athletic. Het doorgaans betrouwbare Engelse medium schreef dat het om een contract gaat dat hem voor vier seizoenen hoofdtrainer van de Engelse topclub maakt. Wel moet er eerst nog een akkoord worden bereikt met Ajax zelf.

Oranjevrouwen winnen zelf, maar horen slecht kwalificatienieuws

De OranjeLeeuwinnen hebben dinsdagavond in een oefenwedstrijd overtuigend afgerekend met Zuid-Afrika. Vier dagen na de historische 12-0 zege op Cyprus werd er met een 5-1 overwinning opnieuw een goed resultaat neergezet. Wel was er minder nieuws wat betreft kwalificatie voor het WK vrouwen van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Tóch transfer Meijer: Groningen krijgt miljoenen van Club Brugge

FC Groningen-revelatie Bjorn Meijer heeft zijn gewenste transfer naar het Club Brugge van trainer Alfred Schreuder dan toch te pakken. Verschillende media meldden dinsdagavond dat de clubs na een derde bod uit België tot een akkoord zijn gekomen. Meijer verkast komende zomer, waarvoor Groningen een bedrag van liefst zes miljoen euro incasseert.

Volgende klap PSV: ernstige blessure Boscagli in cruciale week

In aanloop naar een cruciale week heeft PSV wederom erg slecht nieuws te horen gekregen. Olivier Boscagli heeft een ernstige blessure opgelopen en heeft zijn laatste wedstrijd van het seizoen hoogstwaarschijnlijk al gespeeld. Dat meldden verschillende media dinsdagavond, onder wie het Eindhovens Dagblad.