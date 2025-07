'FC Emmen lijkt Feyenoord af te troeven in de strijd om Dost'

In de zoektocht naar versterking voor de spitspositie gooide Feyenoord een lijntje uit naar . De boomlange aanvaller, transfervrij na zijn vertrek bij Club Brugge, lijkt echter voor een andere Eredivisieclub te gaan kiezen.

Volgens Niels Dijkhuizen, sportjournalist bij RTV Drenthe, heeft Dost Feyenoord verteld dat hij niet naar De Kuip komt. 'Hooguit voor één competitieduel', aldus Dijkhuizen, waarmee hij mogelijk hint op een hereniging tussen FC Emmen en Dost. De oud-speler van onder meer Heracles Almelo, SC Heerenveen en VFL Wolfsburg speelde in het seizoen 2007/2008 23 wedstrijden in de hoofdmacht van FC Emmen. Na avonturen en veel doelpunten bij Heracles, SC Heerenveen, VFL Wolfsburg en Sporting Portugal streek hij vorig jaar neer in Brugge. Na een goede start belandde Dost daar op de bank. Ook in het afgelopen seizoen moest hij genoegen nemen met een rol als invaller.

Voor wat het waard is: Bas Dost heeft Feyenoord te kennen gegeven niet naar De Kuip te komen. Hooguit voor één competitieduel. — Niels Dijkhuizen (@nielsdijkhuizen) June 20, 2022

Toen duidelijk werd dat Dost zijn aflopende contract bij Club Brugge niet ging verlengen, was FC Emmen de eerste club die werd gelinkt aan de komst van de boomlange spits. Ook SC Heerenveen zag het naar verluidt wel zitten in een hereniging met de voormalig Oranje-international, maar diens voorkeur lijkt toch echt naar FC Emmen te gaan. Daarmee zouden de Drentenaren, die komend seizoen na een jaar afwezigheid hun rentree maken in de Eredivisie, voor een regelrechte stunt zorgen op de transfermarkt. Zeker als ze Feyenoord daadwerkelijk aftroeven. De Rotterdammers gooiden vorige week nog een lijntje uit. Na het vertrek van Cyriel Dessers en Bryan Linssen is de spitspositie in Rotterdam dun bezet, al pikte de Conference League-finalist wel Danilo transfervrij op bij Ajax.

Lees ook: 'Feyenoord komt in spitsenzoektocht uit bij transfervrije Dost'