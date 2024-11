Feyenoord wil drietal voor 60 miljoen verkopen, laag bod op Malacia

Feyenoord is niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek van het meest begeerde trio. Voor , Luis Sinisterra en staan de scouts al maanden op de stoep, maar zij komen bedrogen uit als ze denken dat het trio bij Feyenoord voor een laag bedrag op te pikken is.

Volgens De Telegraaf hanteert Feyenoord voor de drie spelers een vraagprijs van twintig miljoen euro. Mocht het trio verkocht worden, levert het de Rotterdammers dus minstens zestig miljoen euro op. Daar is voorlopig echter nog geen sprake van: er is nog geen enkel bod binnengekomen dat de grens van tien miljoen euro heeft gepasseerd, zo meldt de krant.

Feyenoord heeft een bod op Tyrell Malacia resoluut afgewezen. Die aanbieding was onder de tien miljoen euro, terwijl Feyenoord dus minstens het dubbele verlangt. Ook voor Senesi is veel interesse. Vijf clubs uit Italië hebben hun zinnen gezet op de Argentijn, maar een goed bod bleef uit. Vooral AS Roma wil dolgraag toeslaan en de linkspoot naar de Serie A halen.

Voor Orkun Kökcü bestaat eveneens interesse, maar Feyenoord is vastberaden om de middenvelder nog een extra seizoen te behouden. Datzelfde geldt voor Sinisterra.