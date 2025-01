Dit deden de Europese opponenten van Ajax, PSV, Feyenoord en AZ

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ lieten geen steekje vallen in de vierde speelronde van de Eredivisie. Over anderhalve week beginnen zij aan de groepsfase van hun Europese toernooi. Hoe presteerden hun tegenstanders afgelopen weekend?

Ajax

De Amsterdammers hebben torenhoge ambities in de Champions League, maar werden vorige week tijdens de loting gekoppeld aan Liverpool, Napoli en Rangers FC. Een loodzware groep. Liverpool lijkt de smaak na een moeizame start te pakken te hebben. De verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen hield zaterdagmiddag weinig heel van Bournemouth: 9-0. Na 45 minuten leidde de ploeg van Jürgen Klopp al met 5-0. Virgil van Dijk was één van de doelpuntenmakers. Opvallend: Mohamed Salah kwam niet tot scoren.

Napoli boekte in de eerste twee competitiewedstrijden van dit seizoen twee ruime overwinningen. Maar zondagavond kwam de ploeg op bezoek bij Fiorentina niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Rangers FC was daarentegen op dreef. Drie dagen nadat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst zich ten koste van PSV had geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League, werd Ross County met 4-0 verslagen. Rangers FC heeft twee punten minder dan koploper Celtic.

PSV

De ploeg van Ruud van Nistelrooij werd tijdens de loting voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld aan Arsenal, Bodo Glimt en FC Zürich. Vooral het tweeluik met Arsenal belooft een interessante te worden. De Londenaren zijn het seizoen uitstekend gestart. De eerste drie duels resulteerden in een zege en afgelopen zaterdag volgde de vierde driepunter van het seizoen: Fulham werd met 2-1 verslagen. Arsenal is na vier wedstrijden nog de enige ploeg zonder puntenverlies.

Happy with how your team’s started the season? pic.twitter.com/J0kZNZtwdt — Premier League (@premierleague) August 28, 2022

Ook Bodo Glimt wist te winnen. De nummer twee van Noorwegen was met 0-2 te sterk voor FK Jerv. Bodo Glimt heeft in de competitie een flinke achterstand goed te maken ten opzichte van koploper Molde. Het verschil tussen beide ploegen bedraagt zeven punten. FC Zürich is de regerend landskampioen van Zwitserland, maar beleeft een dramatische start van het nieuwe seizoen. De ploeg wacht na zes wedstrijden nog altijd op de eerste overwinning. Zondag ging FC Zürich met 2-4 onderuit tegen FC Basel.

Feyenoord

De Rotterdammers trappen de groepsfase van de Europa League af met een uitwedstrijd tegen Lazio. Arne Slot en zijn manschappen mogen hun borst natmaken, want de Romeinen zijn goed in vorm. Vorige week kwam Lazio op bezoek bij Torino weliswaar niet verder dan een 0-0 gelijkspel, maar afgelopen vrijdag werd Inter met 3-1 verslagen. De ploeg van Maurizio Sarri gaat samen met Napoli en AC Milan aan kop in de Serie A.

Sturm Graz en FC Midtjylland zijn de andere tegenstanders van Feyenoord in de groepsfase. Sturm Graz boekte zondag een 1-2 overwinning op Rapid Wien. Tomi Horvat bezorgde zijn ploeg een paar minuten voor tijd vanaf de stip de derde zege van het seizoen. Sturm Graz bezet momenteel de derde plek in de Oostenrijkse Bundesliga. FC Midtjylland presteert een stuk minder. De laatste drie competitiewedstrijden werden niet gewonnen. FC Midtjylland speelt maandagavond tegen Brondby.

AZ

De ploeg van Pascal Jansen komt evenals in het afgelopen seizoen uit in de Conference League. Tijdens de loting werd AZ gekoppeld aan Apollon Limassol, FC Vaduz en Dnipro. Apollon Limassol is de regerend landskampioen van Cyprus en trapt de competitie dinsdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Enosis Neon Paralimni. FC Vaduz kwam zondag al in actie, maar ging met 3-1 onderuit tegen Lausanne. Dnipro maakte daarentegen veel indruk. De eerste tegenstander van AZ in de Conference League was met 0-3 te sterk voor Dynamo Kiev en beleefde daarmee een heerlijke competitiestart.