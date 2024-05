Fraser mag hopen op Klaiber en wijst nieuwe captain Utrecht aan

FC Utrecht hoopt deze zomer terug te halen van Ajax. Het Algemeen Dagblad weet dat de naam van de overbodig geworden Ajax-back is gevallen in de zoektocht naar verdere versterkingen. Klaiber speelde - op een jaartje op huurbasis bij FC Dordrecht na - zijn gehele profcarrière bij Utrecht, tot hij in 2020 naar Amsterdam verkaste.

In de eerste helft van Klaibers eerste seizoen bij Ajax kwam hij nog geregeld aan spelen toe, maar na de winterstop nam zijn speeltijd aanzienlijk af. In het afgelopen seizoen kwam hij door een zware kruisbandblessure zelfs een jaar lang helemaal niet in actie. Inmiddels is hij weer hersteld, maar lijkt het er niet op dat hij nog een rol van betekenis gaat spelen voor Ajax. Volgens het AD kan Utrecht hem voor 'een schappelijke prijs' terughalen.

Aanvoerder

In aanloop naar het nieuwe seizoen kreeg de krant verder te horen wie Willem Janssen zal opvolgen als aanvoerder van FC Utrecht. Henk Fraser bevestigde dat de band naar nieuwkomer zal gaan. "Nick is een jongen die verantwoordelijkheid neemt, die opbouwend kritisch durft te zijn en die verschillende grote clubs achter zijn naam heeft staan. Van zo iemand kunnen ploeggenoten enorm veel leren", motiveerde Fraser zijn keuze.

Voor FC Utrecht begint het nieuwe seizoen komende zaterdagavond. Om 21.00 uur trapt de ploeg dan af op bezoek bij RKC Waalwijk.