Nalatig Feyenoord handelt in strijd met privacywetgeving

Feyenoord heeft volgens NRC verzuimd om bezoekers van De Kuip te informeren over microfoons die sinds begin dit jaar boven een vak met fanatieke supporters worden gebruikt om spreekkoren vast te leggen. Daarmee handelt de Rotterdamse club volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in strijd met de privacywetgeving.

Feyenoord doet mee aan een pilot van de KNVB om met 'slimme technologie' discriminerende spreekkoren in stadions te bestrijden. De pilot is gestart omdat doorgaans beschikbare videobeelden tekortschieten als bewijsmateriaal. Er werd volgens bovengenoemde krant aanvankelijk geprobeerd om uitingen van individuele supporters vast te leggen. Toen dat niet mogelijk bleek, is ervoor gekozen om uitingen van groepen supporters te registreren.

Daar heeft Feyenoord de eigen supporters echter niet over geïnformeerd, wat volgens de AP wel had gemoeten. "Het moet ook duidelijk zijn voor welk doel die opnames worden gemaakt", zo laat een woordvoerder van de privacywaakhond weten.

Naast Feyenoord doen ook PSV en PEC Zwolle mee aan de pilot van de KNVB. Bij de Eindhovenaren hangen sinds een jaar tientallen microfoons in het stadion. Er zouden in het Philips Stadion tot nu toe geen uitingen van supporters zijn vastgelegd, waardoor de club naar eigen zeggen geen noodzaak zag om de aanhang te informeren over de aanwezige microfoons.